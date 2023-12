Verizon Communications Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Verizon Communications in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,12 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um 87,17 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -79,05 Prozent im Branchenvergleich für Verizon Communications führt. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 10,58 Prozent, wobei Verizon Communications 2,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie der Verizon Communications in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen wurde. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Verizon Communications. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 41,86 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 11,65 Prozent bedeutet, verbunden mit der Einstufung "Gut". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Verizon Communications insgesamt die Einschätzung "Gut".

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die Verizon Communications mit einem Kurs von 37,49 USD inzwischen +4,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +5,58 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

In Bezug auf die Dividende hat Verizon Communications momentan eine Dividendenrendite von 8,42 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,55 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche beträgt -1,13 Prozent, weshalb die Verizon Communications-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.