Verizon Communications Aktie: Jetzt aber!

Die Verizon Communications-Aktie wird momentan im Rahmen einer technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 35,7 USD, während der aktuelle Kurs bei 42,35 USD liegt, was eine Abweichung von +18,63 Prozent ergibt. Auf Basis dieser Werte erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 38,69 USD eine Abweichung von +9,46 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen somit charttechnisch mit einem "Gut"-Rating eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,27 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche KGV der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 36, was einer Differenz von 74 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für die Verizon Communications-Aktie ist derzeit ebenfalls positiv, mit 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 42 USD, was einem Abwärtspotential von -0,83 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Verizon Communications eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.

In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 6,29 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,67 %. Mit einer Differenz von 1,38 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite daher als "Schlecht" eingestuft.