Verizon Communications Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Verizon Communications-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 3, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse des RSI ein "Gut"-Rating für Verizon Communications.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Verizon Communications in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde jedoch auch eine steigende Aufmerksamkeit für das Unternehmen verzeichnet, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Verizon Communications-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 35,59 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 40,1 USD, was eine positive Abweichung von 12,67 Prozent darstellt und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Verizon Communications in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -84,46 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche aufweist. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Verizon Communications 5,85 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.