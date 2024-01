Verizon Communications Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Dividendenrendite von Verizon Communications beträgt derzeit 8,42 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 8 % liegt. Aufgrund der geringen Differenz von 0,43 Prozentpunkten wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Verizon Communications in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt um 87,22 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -84,46 Prozent für Verizon Communications entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verizon Communications mit einem Wert von 8,04 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 34,13. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Verizon Communications-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating. Die Gesamtanalyse der RSIs führt zu einem "Gut"-Rating für Verizon Communications.