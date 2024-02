Verizon Communications Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die technische Analyse der Verizon Communications-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 33,09 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 37,63 EUR weicht somit um +13,72 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 36,26 EUR, was einem Abweichung von +3,78 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Verizon Communications ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass überwiegend positive Themen die Diskussionen dominiert haben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war eine Zunahme positiver Kommentare über Verizon Communications zu beobachten. Die Intensität der Diskussionen entspricht jedoch dem Normalwert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Verizon Communications-Aktie liegt bei 63, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für die Verizon Communications-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem RSI. Die Aktie erhält demnach ein "Gut"-Rating.