Verizon Communications Aktie: Füße still halten!

Verizon Communications gilt im Vergleich zum Durchschnitt der diversifizierten Telekommunikationsdienste als unterbewertet, was auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,6 im Vergleich zum Branchen-KGV von 33,25 zurückzuführen ist. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass von insgesamt 7 Bewertungen für Verizon Communications in den letzten zwölf Monaten 3 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das Durchschnittsrating liegt somit bei "Neutral". Für das Wertpapier gibt es keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 41,86 USD, was einen Anstieg um 13,16 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 36,99 USD bedeutet. Daher erhalten die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Verizon Communications derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 35,53 USD, während der Aktienkurs bei 36,99 USD liegt, was einer Abweichung um +4,11 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 35,05 USD, was einer Abweichung von +5,53 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf technischer Basis ebenfalls als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Verizon Communications derzeit eine Dividendenrendite von 8,42 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 9,13 Prozent liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In Zusammenfassung lässt sich sagen, dass Verizon Communications sowohl auf fundamentaler, als auch auf technischer Basis eine "Gut"-Bewertung erhält, während das Rating der Analysten auf "Neutral" liegt. Die Dividendenrendite liegt leicht unter dem Branchendurchschnitt.