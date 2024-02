Verizon Communications Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Verizon Communications liegt bei 24,79 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,46 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Verizon Communications ist insgesamt negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen der letzten beiden Wochen, die eine zusätzliche Bewertungsfaktor für die Aktie darstellen. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf einer Analyse der sozialen Medien.

Die Analysteneinschätzung für Verizon Communications ist insgesamt positiv. Innerhalb der letzten 12 Monate gab es 3 Kaufempfehlungen, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 42 USD, was einer potenziellen Steigerung von 3,7 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Verizon Communications in den letzten Wochen. Dies wird auf die negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückgeführt und führt zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung für das Unternehmen.

Insgesamt ergibt sich laut den verschiedenen Analysen eine positive Gesamteinschätzung für Verizon Communications, die von einer neutralen bis hin zu einer negativen Anleger-Stimmung reicht.