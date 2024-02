Verizon Communications Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Aktienkurs von Verizon Communications hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,76 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um -3,2 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Verizon Communications im Branchenvergleich um +15,96 Prozent outperformt hat. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -13,56 Prozent im letzten Jahr, wobei Verizon Communications um 26,32 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Verizon Communications ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,27 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 74 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" von 36. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Verizon Communications-Aktie bei 35,83 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 40,1 USD deutlich darüber liegt (+11,92 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 39,28 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,09 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Verizon Communications auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Von Analysten wird die Verizon Communications-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", wobei die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Aufwärtspotential von 4,74 Prozent zeigt, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Verizon Communications eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.