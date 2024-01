Verizon Communications Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die technische Analyse der Verizon Communications zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 35,61 USD liegt, während die Aktie selbst bei 39,29 USD gehandelt wird. Dies entspricht einer Distanz von +10,33 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 37,54 USD, was einem Abstand von +4,66 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Verizon Communications gesprochen wurde. Allerdings war die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen eher negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen deuten darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen.

Langfristig gesehen wird die Verizon Communications-Aktie von Analysten positiv bewertet, mit insgesamt 4 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf einem Kursziel von 42,71 USD, was einer erwarteten Performance von 8,72 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Verizon Communications eine Rendite von 8,42 %, was einen Mehrertrag von 0,46 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.