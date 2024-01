Verizon Communications Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie Anleger verlauten ließen. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen rot, und positive Diskussionen waren nicht zu verzeichnen. An einem Tag waren die Anleger hauptsächlich neutral eingestellt. In den Gesprächen der Anleger wurde ein verstärktes Interesse an negativen Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Verizon Communications festgestellt. Infolgedessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Verizon Communications wurden über einen längeren Zeitraum betrachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Verizon Communications eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Verizon Communications derzeit bei 32,75 EUR. Der Aktienkurs selbst ging mit 33,96 EUR aus dem Handel, was einen Abstand von +3,69 Prozent bedeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist die Aktie eine Differenz von +0,77 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Verizon Communications liegt aktuell bei 68,15 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Verizon Communications-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.