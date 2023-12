Verizon Communications Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Dividendenrendite von Verizon Communications beträgt 8,42 Prozent in Bezug auf das aktuelle Aktienkursniveau und liegt damit 3,43 Prozent über dem durchschnittlichen Wert von 4,99 Prozent für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Verizon Communications daher positiv und vergeben eine "Gut"-Bewertung.

Nach fundamentalen Gesichtspunkten gilt die Aktie von Verizon Communications als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,6 insgesamt 77 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 33,3 im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Verizon Communications-Aktie liegt bei 59 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, so dass wir ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 34,83 und zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Verizon Communications zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es während des letzten Monats keine signifikante Tendenz in der Stimmung der Anleger gab, und auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert. Daher erhält die Verizon Communications-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.