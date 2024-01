Verizon Communications Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die technische Analyse der Verizon Communications-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 32,77 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 35,57 EUR liegt, was einem Unterschied von +8,54 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 34,63 EUR, was einem Unterschied von +2,71 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Verizon Communications-Aktie somit ein Rating von "Gut" auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Verizon Communications diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Basis.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Verizon Communications-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen ein gemischtes Bild für die Verizon Communications-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Bewertungen zu erkennen sind.