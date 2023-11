Verizon Communications Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Verizon Communications verzeichnet in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,33 Prozent, während ähnliche Aktien in der Telekommunikationsbranche um durchschnittlich 8,73 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -17,07 Prozent im Branchenvergleich. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,42 Prozent, wobei Verizon Communications 0,91 Prozent darunter lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verizon Communications liegt mit 6,6 unter dem Durchschnitt der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" von 30. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält ein "Gut" auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Verizon Communications deutlich zum Positiven verändert. Die Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien ist gestiegen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit festgestellt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Verizon Communications in dieser Kategorie ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Verizon Communications-Aktie zeigt einen Wert von 25, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Verizon Communications nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.