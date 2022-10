Verizon-Aktie korrigiert nach Q3-Zahlen: Endlich ein Kauf mit deutlich über 7 % Dividendenrendite?!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Verizon-Aktie (WKN: 868402) hat ebenfalls frische Quartalszahlen präsentiert. Allerdings scheinen die Investoren nicht unbedingt erfreut gewesen zu sein. Ein Minus zwischen 4 und 5 % nach der Bekanntgabe der Zahlen und während ich diese Zeilen schreibe ist nicht sehr solide.

Allerdings ist der US-Telekommunikationskonzern weiterhin profitabel. Die Dividende scheint attraktiv vom operativen Erfolg gedeckt. Handelt es sich daher mit mehr als 7 % Dividendenrendite um einen attraktiven Kauf? Möglicherweise um einen interessanten Value-Titel? Blicken wir aus diesem Anlass auf die jetzt präsentierten Zahlen.

Verizon-Aktie: Solide Zahlen, kleine Überraschung

Bei der Verizon-Aktie hat es jedenfalls rein mit Blick auf die Quartalszahlen die Erwartungen erfüllt. Ja, in Teilen sogar mehr. Der Umsatz lag bei 34,2 Mrd. US-Dollar. Mit einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,32 US-Dollar lag dieses Ergebnis über den Analystenprognosen, die sich auf ca. 1,29 US-Dollar beliefen. Eigentlich so weit, so gut, oder nicht?

Jedenfalls ist auch das Jahresziel weiterhin sehr solide. Das Management von Verizon Communications rechnet mit einem Ergebnis je Aktie zwischen 5,10 und 5,25 US-Dollar. Das reicht locker aus, um die Dividende je Aktie in Höhe von ca. 2,61 US-Dollar zu decken. Bei dieser Prognose sollte das Ausschüttungsverhältnis weiterhin um moderate 50 % schwanken.

Auch die fundamentale Bewertung der Verizon-Aktie ist vergleichsweise preiswert. Bei einem Aktienkurs von ca. 35 US-Dollar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 7. Auch die deutlich mehr als 7 % Dividendenrendite sehen nach einem Value-Versprechen aus. Foolishe Investoren sollten die nachhaltige Ausgangslage bedenken sowie auch die Möglichkeit, dass der US-Telekommunikationskonzern in der nächsten Dekade ein Dividendenaristokrat wird.

Natürlich gibt es Baustellen bei der Verizon-Aktie. Die steigenden Zinsen und eine vergleichsweise hohe Verschuldung ist so eine. Allerdings sehen wir trotzdem ein ziemlich solides Value-Profil zu den jetzigen Bewertungen.

Nicht perfekt, aber interessant

Die Verizon-Aktie liefert eigentlich. Es handelt es sich um eine solide Value-Aktie, die zwar ihre Baustellen besitzt. Zum Beispiel die Bilanz, in der weiterhin einige Schulden drücken. Aber es dürfte inzwischen einiges an schlechten Aussichten und Perspektiven eingepreist sein.

Wer an einen operativ stabilen Verlauf bei dem Telekommunikationskonzern glaubt, der könnte einen näheren Blick riskieren. Nicht nur, dass die Aktie fundamental preiswert erscheint. Nein, sondern wir sehen gleichsam auch eine spannende Dividendenaktie, die seit Jahresanfang ca. ein Viertel ihres Börsenwertes eingebüßt hat. Entscheide selbst, ob das ausreichend ist. Aber ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von deutlich unter 10 bei möglicher defensiver Dividendenklasse und über 7 % Dividendenrendite sind zu diesem Preis nicht uninteressant.

