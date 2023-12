Veritone Aktie: Der weitere Knall!

Die Veritone-Aktie schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwarebranche derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,31 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Wert von 2,31 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Veritone-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 76, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 45,8, was weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation darstellt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Einstufung für Veritone.

Das Anleger-Sentiment, das die Stimmung der Anleger gegenüber einer Aktie widerspiegelt, zeigt, dass die Diskussionen in den sozialen Medien über Veritone in letzter Zeit vor allem positiv waren. Allerdings wurden auch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Veritone-Aktie derzeit um -10,57 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -43,77 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.