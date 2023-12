Veritone Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Veritone schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was im Vergleich mit dem Durchschnitt der Branche Software um 2,31 Prozentpunkte niedriger liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu vermehrten Diskussionen über das Unternehmen führte.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, und die Aktie von Veritone stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings hat sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Veritone beschäftigt, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Veritone im vergangenen Jahr eine Rendite von -62,88 Prozent erzielt, was 61,27 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -0,95 Prozent, und Veritone liegt aktuell 61,93 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.