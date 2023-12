Veritone Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs von Veritone hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -67,23 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 4,09 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -71,32 Prozent für Veritone bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,54 Prozent im letzten Jahr, und Veritone lag 71,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung von Aktienkursen ist nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Veritone auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen rund um Veritone in den sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" in dieser Betrachtung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Veritone-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 3,48 USD. Der letzte Schlusskurs von 2,02 USD weicht somit um -41,95 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 2,22 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,01 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Veritone-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Veritone im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Software auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,28 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,28 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt ebenfalls zur Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also aus verschiedenen Bewertungskriterien eine negative Einschätzung der Veritone-Aktie, sowohl in Bezug auf die finanzielle Performance, die Stimmung auf sozialen Plattformen als auch die technische Analyse und die Dividende.