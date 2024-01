Veritone Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist der RSI für Veritone einen Wert von 87,18 auf, was auf eine Überkaufssituation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 63, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs für Veritone-Aktien bei 3,37 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,73 USD am Handelstag weist einen Unterschied von -48,66 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Veritone-Aktien mit -65,85 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche und sogar 76,59 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite der "Software"-Branche in den letzten 12 Monaten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bei Veritone-Aktien in den letzten Tagen neutral, mit überwiegend positiven Themen an fünf Tagen und überwiegend negativen Themen an zwei Tagen. Allerdings gab es in den letzten Tagen verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen Veritone, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.