Veritone Aktie: Alles völlig egal!

Veritone erhält ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Relative Strength Index (RSI). Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 54, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 53,65 ebenfalls im neutralen Bereich. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Veritone in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -56,18 Prozent im Vergleich zum Software-Durchschnitt verzeichnet. Auch im Sektorvergleich lag Veritone mit einer Rendite von -64,29 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividendenausschüttung liegt Veritone mit 0 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,4 Prozent in der Software-Branche. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen über Veritone besonders negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem positive Themen präsent. Aufgrund dieser Stimmungslage wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Veritone aufgrund des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.