Veritex-Anleger wird’s freuen!

Die Veritex-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, wobei sie eine "Gut"-Bewertung erhält. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Veritex vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 32 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 37,52 Prozent, was der "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Veritex eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Veritex-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 18,94 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 23,27 USD (Unterschied +22,86 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (20,06 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+16 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Veritex-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Veritex-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,83 Prozent erzielt, was 25,59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,47 Prozent, und Veritex liegt aktuell 15,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Veritex beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Veritex überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Veritex-Aktie für diesen Punkt der Analyse mit "Gut" bewertet.