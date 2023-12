Veritex Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Veritex-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 23,22 USD erreicht, was +20,62 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet liegt die Aktie immer noch mit +22,92 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt guten Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Veritex-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 20, und der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 23,34, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Veritex-Aktie bei -42,97 Prozent, was mehr als 49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,52 Prozent in den letzten 12 Monaten hat, liegt die Veritex-Aktie mit 40,45 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Veritex-Aktie liegt derzeit bei 4,41 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,63 %. Die Differenz von 134,22 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.