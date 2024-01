Cummins Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Aktie von Cummins wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten mit insgesamt 2 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Basierend darauf ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Cummins aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Cummins liegt bei 266 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 12,77 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cummins liegt derzeit bei 11, was bedeutet, dass die Börse 11,54 Euro für jeden Euro Gewinn von Cummins zahlt. Dies ist 63 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Maschinen", der bei 31 liegt. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cummins eine Dividendenrendite von 2,98 % aus, was 13,97 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 231,82 USD für die Cummins-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 235,88 USD, was einer Differenz von +1,75 Prozent entspricht. Basierend auf der charttechnischen Analyse wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Sowohl im 200-Tage-Durchschnitt als auch im 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Bewertung von Analysten und der technischen Analyse eine Gesamteinschätzung der Aktie von Cummins als "Gut".