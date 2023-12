Veritec Aktie: Was war das denn?

In den letzten Wochen konnte bei Veritec keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder positive noch negative Tendenzen wurden in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, registriert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne Ausschläge in positive oder negative Richtungen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, weist einen Wert von 50 für die Veritec-Aktie in den letzten 7 Tagen auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt einen Wert von 33,33, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Veritec-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,03 USD liegt. Der letzte Schlusskurs entsprach ebenfalls 0,03 USD, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer Gesamtbewertung der einfachen Charttechnik als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Veritec auf Basis der verschiedenen Analysen.