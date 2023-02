Veritas und die Jeffrey Modell Foundation kündigen eine Zusammenarbeit an, um die Frühdiagnose bei Kindern mit primären Immundefekten zu verbessern

Madrid (ots/PRNewswire) -- Die neue Zusammenarbeit steht im Einklang mit dem Engagement von Veritas für genomische Diagnostik und seltene Krankheiten.- Ziel ist es, Tausende von Kindern weltweit zu testen, bei denen der Verdacht auf Primäre Immundefekte (PI) besteht.Die Jeffrey Modell Foundation (JMF), eine globale gemeinnützige Organisation für Primäre Immundefekte (PI), und Veritas, ein Unternehmen von letsgetchecked, das sich auf die Genom- und Exom-Sequenzierung und deren klinische Interpretation spezialisiert hat, gaben heute eine Kooperationsvereinbarung bekannt, um die genomische Diagnose im Bereich der immunologischen Erkrankungen zu verbessern.Die Vereinbarung zielt darauf ab, PI-Gendefekte zu identifizieren, um die genaue Diagnose, das Krankheitsmanagement und die geeignete Behandlung zu optimieren. Ziel ist es, Kindern auf der ganzen Welt, bei denen der Verdacht besteht, dass sie an PI oder anderen angeborenen Immunitätsfehlern leiden, genetische Sequenzierungsdienste anzubieten.„Der diagnostische Weg für Patienten mit PI ist lang und kann sie zu zahlreichen pädiatrischen Fachärzten führen, bevor eine spezifische genetische Diagnose und Behandlung angeboten werden kann", sagte Dr. Luis Izquierdo, Chief Medical Officer von Veritas,„genetische Studien können zur frühzeitigen Diagnose von PI beitragen, ihre Prognose verbessern und einige ihrer schwersten Auswirkungen vermeiden."Die Genomsequenzierungsdienste von Veritas werden den mehr als 900 Ärzten des Jeffrey Modell Centers Network auf sechs Kontinenten als gesponserter Service angeboten. Mehr als 200.000 Patienten mit PI werden von der Jeffrey Modell Foundation betreut.„Wir freuen uns, unsere Reise mit Veritas zu beginnen, um unser Gensequenzierungsprogramm zu erweitern und weiterhin Hoffnung zu geben, die Lebensqualität zu verbessern und in einigen Fällen Kinder mit PI weltweit zu heilen." – Vicki und Fred Modell, Mitbegründer der Jeffrey Modell Foundation.Informationen zu Jeffrey Modell FoundationVicki und Fred Modell gründeten 1987 die Jeffrey Modell Foundation (JMF) zum Gedenken an ihren Sohn Jeffrey, der im Alter von fünfzehn Jahren an den Komplikationen eines primären Immundefekts verstarb, einer genetisch bedingten Erkrankung, die chronisch, schwerwiegend und oft tödlich ist, wenn sie nicht richtig diagnostiziert wird.Die JMF ist eine weltweite gemeinnützige Organisation, die sich für eine frühzeitige Diagnose, sinnvolle Behandlungen und letztlich Heilung durch Forschung, ärztliche Aufklärung, Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Interessenvertretung, Patientenunterstützung, Neugeborenenscreening und genetische Sequenzierung einsetzt.Weiter Informationen finden Sie unter https://www.info4pi.org/ (https://info4pi.org/).Informationen zu VeritasBei Veritas setzen wir die Wissenschaft und unsere globalen Ressourcen ein, um den Menschen genetische und genomische Diagnostik zur Verfügung zu stellen, um ihr Leben zu verlängern und deutlich zu verbessern. Unser globales Portfolio umfasst Präventivmedizin, Perinatalmedizin und genomische Diagnostik.Im März 2022 gab Veritas bekannt, dass es Teil von LetsGetChecked wird, einem globalen Unternehmen für Gesundheitslösungen mit Sitz in Dublin und New York.Im Einklang mit unserer Verantwortung als führendes Biotechnologieunternehmen arbeiten wir mit Gesundheitsdienstleistern, Regierungen und lokalen Gemeinschaften zusammen, um den Zugang zu genetischer und genomischer Medizin auf der ganzen Welt zuverlässig und kostengünstig zu unterstützen und zu erweitern.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.veritasint.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2001152/Veritas_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/veritas-und-die-jeffrey-modell-foundation-kundigen-eine-zusammenarbeit-an-um-die-fruhdiagnose-bei-kindern-mit-primaren-immundefekten-zu-verbessern-301746251.htmlPressekontakt:marta.pereiro@veritasint.com,+34 915 623 675 | Larissa Albright: lalbright@jmfworld.orgOriginal-Content von: Veritas, übermittelt durch news aktuell