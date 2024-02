Veritas Farms Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Avient":

Die Stimmung und das Interesse an Veritas Farms wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden dabei beobachtet und bewertet. Die Analyse ergab eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Veritas Farms zeigt eine schlechte Bewertung, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25 ergibt eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Veritas Farms als schlechtes Signal bewertet, basierend auf der Entfernung vom GD200. Der GD50 hingegen zeigt ein neutrales Signal. Zusammenfassend wird der Kurs der Veritas Farms-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.