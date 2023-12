Veritas Farms Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Esprit Holdings":

Die Aktienanalyse von Veritas Farms zeigt eine neutrale Gesamteinschätzung basierend auf verschiedenen Faktoren. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in den letzten Monaten unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Veritas Farms-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (66) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (66,67) deuten darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt hingegen eine negative Bewertung. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer ungünstigen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, spiegelt ebenfalls eine neutrale Stimmung wider, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als neutral führt.