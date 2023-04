Verisure gewinnt prestigeträchtigen Red Dot Design Award 2023 / Der ausgezeichnete Videodetektor verfügt über Bewegungsmelder und Sicherheitskamera

Ratingen (ots) -Verisure (https://www.verisure.de) hat den renommierten Red Dot Design Award 2023 für seinen innovativen Videodetektor gewonnen. Der Anbieter von überwachten Sicherheitslösungen für Privathaushalte und KMUs, der in Europa bereits Markführer ist und auch in Lateinamerika wächst, erhielt die Auszeichnung, mit der die besten Produkte in Bezug auf Design, Funktionalität und Innovation gewürdigt werden. Der Red Dot Design Award ist einer der renommiertesten internationalen Designwettbewerbe, dessen Jury aus führenden Designexperten aus der ganzen Welt besteht.Der GuardVision(TM) Videodetektor verfügt über eine Sicherheitskamera, die auch bei Dunkelheit Bilder in HD-Qualität liefert. Die Nutzer*innen des Verisure Alarmsystems können damit jederzeit am Smartphone sehen, ob Zuhause, im Geschäft oder Büro alles in Ordnung ist. Der integrierte Bewegungsmelder, der dank KI-Technologie Fehlalarme minimiert, alarmiert bei unerwünschten Eindringlingen auch die Fachkräfte in der Notruf- und Serviceleitstelle von Verisure. Diese haben im Alarmfall ebenfalls Zugriff auf die Bilder, um die Situation zu überprüfen und notfalls Polizei uns Rettungskräfte herbeizurufen."Dieser Preis ist eine weitere herausragende Anerkennung für das Engagement unserer Teams, die sich leidenschaftlich für ein branchenweit führendes Produktdesign einsetzen. Damit ermöglichen sie Verisure, täglich Millionen von Familien und kleinen Unternehmen zu schützen", sagt Austin Lally, Group Chief Executive Officer von Verisure. "Innovation liegt in unserer DNA, und wir sind immer auf der Suche nach neuen Wegen, um unsere Lösungen noch benutzerfreundlicher und effektiver zu machen."Der Red Dot Design Award baut auf den jüngsten Erfolg von Verisure im Jahr 2022 auf, als das Unternehmen zwei iF International Design Awards für den GuardVision(TM) Videodetektor und die Verisure Alarmanlage gewann. Und im Jahr 2021 wurden die Produkte von Verisure und Arlo mit insgesamt sechs Red Dot Design Awards für das Verisure Alarmsystem, das Voice Pad, den SOS-Alarmknopf, die Pro 3 Flutlichtkamera, die Essential Spotlight Kamera und die Essential Wire-free Video Doorbell ausgezeichnet.Über VerisureVerisure ist der führende europäische Anbieter professionell überwachter Alarmsysteme (https://www.youtube.com/watch?v=D00mAfLHUP4) mit eigener, VdS-zertifizierter 24/7-Alarmzentrale. Im Jahr 2020 wurde auch Arlo Europe Teil von Verisure. Ursprünglich aus Securitas AB hervorgegangen, sind die Sicherheitsexperten angetreten, um Familien und Kleinunternehmen mit ihrer Kombination aus moderner Technik und qualifizierten Fachkräften top Sicherheit zu einem bezahlbaren Preis zu bieten. Sie schützen bereits mehr als 4,7 Millionen Kunden in 17 Ländern Europas und Lateinamerikas. Verisure kümmert sich Tag und Nacht um seine treuen, zufriedenen Kunden, was weltweit zu den stärksten Wachstumsraten und besten Bindungsquoten bei verbrauchernahen Dienstleistungen führt. Das außergewöhnliche Serviceniveau und starke Wertversprechen des Sicherheitsanbieters an seine Kunden, diese bei Einbruch, Brand und medizinischen Notfällen zuhause, im Geschäft sowie unterwegs zu schützen, die Situation direkt zu prüfen und bei Bedarf sofort zu handeln, überzeugen. Bei einem Notfall ruft Verisure nicht nur die Polizei, Rettungskräfte und den Wachdienst. Noch bevor diese eintreffen, werden Eindringlinge direkt mit der einzigartigen ZeroVision® Sichtbarriere (https://www.youtube.com/watch?v=F14nQhMg5Fs) vertrieben. Verisure zeichnet sich aus durch sein Kategorie-bildendes Marketing, die hervorragenden Vertriebsleistungen, innovativen Produkte und Dienstleistungen sowie eine ausgeprägte Kundenorientierung.Weitere Informationen: www.verisure.dePressekontakt:Alexandra Wenglorz, Internal & External CommunicationsMobil: +49 174 32 41 906; E-Mail: alexandra.wenglorz@verisure.deVerisure Deutschland GmbH, Balcke-Dürr-Allee 2, 40882 RatingenOriginal-Content von: Verisure Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell