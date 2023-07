Verisk Analytics: Was für ein Kursziel - 202,47 EUR

Die Aktie von Verisk Analytics zeigt seit geraumer Zeit eine starke Performance und könnte nach Meinung der Analysten aktuell unterbewertet sein.

• Am 25.07.2023 legte die Aktie um +0,60% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 202,47 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 4,00

In den letzten fünf Tagen konnte Verisk Analytics einen Anstieg von +3,22% verzeichnen. Gestern erzielte das Unternehmen an der Börse sogar ein Plus von +0,60%. Der Markt scheint somit momentan recht optimistisch eingestellt zu sein.

Doch was ist die Einschätzung der Bankanalysten? Im Durchschnitt wird die Aktie auf ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 202,47 EUR taxiert. Sollten sie mit ihrer Prognose Recht behalten und sich dieser Wert tatsächlich bestätigen, würde dies Investoren eine Rendite in Höhe von -4,36% bescheren. Einige Experten...