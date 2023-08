Verisk Analytics: Potenzial für Kursanstieg um 4,45% auf 229,32 EUR

Die Aktie von Verisk Analytics hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt und einen Anstieg von +1,07% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Plus von insgesamt +2,07%. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und es ein mittelfristiges Kurspotenzial von +4,45% auf das Kursziel von 229,32 EUR gibt.

• Am 25.08.2023 legte Verisk Analytics um +1,07% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 229,32 EUR

• Laut Guru-Rating liegt die Bewertung derzeit bei 4/5

Das durchschnittliche Rating der Bankanalysten liegt bei einem Kauf mit einer positiven Einschätzung des Potenzials für einen zukünftigen Kursanstieg. Konkret empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und weitere vier bewerten sie als Kaufen-Wertung.

Als “halten” wurde die Aktie hingegen...