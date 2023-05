Verisk Analytics: Potenzial für +2,05% Kursanstieg auf 199,49 EUR

Am gestrigen Tag legte die Verisk Analytics-Aktie am Finanzmarkt um +1,40% zu. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen ein Plus von +4,65%. Die Analysten sind sich einig: Der Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel von Verisk Analytics liegt bei 199,49 EUR und bietet Anlegern somit eine Chance auf einen Kursanstieg von +2,05%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

6 Experten halten die Aktie für einen starken Kauf. Weitere 5 vergeben das Rating “Kauf”. Eine neutrale Bewertung mit “halten” vergeben weitere 7 Experten. Doch kein einziger Analyst empfiehlt den Verkauf dieser Aktie.

Aktuell liegt das Guru-Rating bei 3,94 – einem unveränderten Wert im Vergleich zu ALT-Standards.