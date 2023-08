Verisk Analytics: Mittelfristiges Kursziel bei 229,19 EUR

Die Verisk Analytics-Aktie wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 229,19 EUR und liegt somit um +4,12% über dem aktuellen Wert.

• Verisk Analytics stieg am 28.08.2023 um +0,32%

• Guru-Rating von Verisk Analytics beträgt nun 4,00 nach zuvor ebenfalls 4,00

• Aktuell empfehlen sieben Analysten die Aktie zum Kauf

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie von Verisk Analytics ein Plus in Höhe von +2,68% verzeichnen – gestern sogar ein Anstieg um +0.32%. Der Markt zeigt sich gegenwärtig recht optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für diese Aktie liegt aktuell bei einem Betrag von 229,19 EUR aus Sicht der Bankanalysten im Durchschnitt. Dies entspricht einer potentiellen Rendite von +4,12%, sollten ihre Vorhersagen zutreffen. Allerdings stimmen nicht alle Experten mit...