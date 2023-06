Verisk Analytics: Kursziel von 206,35 EUR laut Bankanalysten

Die Aktie von Verisk Analytics hat in der vergangenen Handelswoche ein Plus von +0,37% erzielt und stieg gestern um weitere +0,08%. Damit ist die Stimmung am Markt aktuell relativ neutral.

Allerdings sind Analysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 206,35 EUR liegt. Dies entspricht einem Potenzial von +1.10%, sollte sich diese Prognose bewahrheiten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends.

Insgesamt empfehlen jedoch 11 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten mit einem Guru-Rating von 4,00. Der Anteil optimistischer Analysten beträgt dabei +61,11%.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das mittelfristige Potenzial für Verisk Analytics wird positiv eingeschätzt – allerdings gibt es unterschiedliche Meinungen je nach Analysehaus und Trend-Indikator.