Verisk Analytics: Kursziel von 205,48 EUR

Die Aktie von Verisk Analytics wurde von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das derzeitige Kursziel weist auf ein Potenzial von +2,38% hin.

• Am 14.06.2023 fiel die Verisk-Analytics-Aktie um -0,27%

• Bankanalysten setzen das mittelfristige Kursziel auf 205,48 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,00

Gestern verzeichnete die Verisk-Analytics-Aktie an der Börse einen Rückgang um -0,27%. Insgesamt belief sich der Rückgang in den vergangenen fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – auf -1,53%. Die Stimmung am Markt scheint daher momentan eher pessimistisch zu sein.

Obwohl einige Analysten eine solche Entwicklung erwartet hätten? Die Mehrheit ist jedoch eindeutig optimistisch gestimmt.

Das aktuelle Kursziel für die Aktie liegt bei 205,48 EUR und soll laut durchschnittlicher Meinung der Bankanalysten in absehbarer Zeit...