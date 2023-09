Verisk Analytics: Kursziel und Analystenbewertungen

Die Aktie von Verisk Analytics hat in den letzten fünf Handelstagen um +1,89% zugelegt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +1,25% hingelegt. Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 231,00 EUR liegt – ein Potenzial in Höhe von -0,13%.

• Am 18.09.2023 stieg die Aktie um +1,25%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 231,00 EUR

• Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt +61,11%

• Das Guru-Rating wurde von “Guru-Rating ALT” auf 4,00 angehoben

Insgesamt haben sich sieben Analysten für einen Kauf ausgesprochen und vier weitere sehen die Aktie als optimistisch an. Sieben Experten haben dagegen eine neutrale Bewertung vergeben.

Die positive Einschätzung wird durch das aktuelle Guru-Rating unterstützt. Dieses wurde kürzlich von “Guru-Rating ALT” auf 4,00...