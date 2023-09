Verisk Analytics: Kursziel bei 234,17 EUR

Die Aktie von Verisk Analytics hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag fiel der Kurs um -1,79%, was dazu führte, dass das Unternehmen derzeit relativ pessimistisch bewertet wird.

Dennoch sehen Bankanalysten ein mittelfristiges Potenzial für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 234,17 EUR, was einem potenziellen Anstieg von +4,87% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Dennoch empfehlen sieben Analysten einen Kauf und vier weitere Experten halten die Aktie für optimistisch aber nicht euphorisch und bewerten sie mit “Kauf”. Sieben Experten vergeben das Rating “halten”.

Insgesamt sind also noch +61% Prozent der Analysten optimistisch gestimmt gegenüber dem...