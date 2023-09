Verisk Analytics: Kursziel bei 231,00 EUR - Analyse

Die Aktie von Verisk Analytics wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 231,00 EUR, was einem Potenzial von +1,12% entspricht.

• Verisk Analytics legte am 11.09.2023 um +0,26% zu

• Guru-Rating beträgt nun 4,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”

• Optimistische Einschätzungen liegen bei +61,11%

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Verisk Analytics ein Plus von +0,26% verbuchen und erreichte damit in einer Woche eine Steigerung um insgesamt +1,83%. Diese Entwicklung lässt den Markt relativ optimistisch erscheinen.

Insbesondere das Kurspotenzial macht die Aktie attraktiv für Investoren. Nach Meinung der Bankanalysten könnte sie sich um weitere +1,12% erhöhen und somit ihr wahres Wertpotential erreichen.

Zwar gibt es auch einige Stimmen unter den Analysten mit neutraler...