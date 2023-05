Verisk Analytics: Kursziel bei 179,92 EUR - Aktie unterbewertet?

Die Aktie von Verisk Analytics scheint derzeit nach Meinung von Analysten nicht korrekt bewertet zu sein.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 179,92 EUR und würde einen Rückgang um -4,54% bedeuten.

• Verisk Analytics verzeichnet +1,79% am 04.05.2023

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76

• Bankanalysten sind geteilter Meinung

In den vergangenen fünf Handelstagen legte die Aktie um insgesamt +7,04% zu und konnte gestern ein Plus von weiteren +1,79% verbuchen. Die Stimmung am Markt scheint relativ optimistisch zu sein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten beträgt aktuell 179,92 EUR und würde somit ein Risiko für Investoren in Höhe von -4,54% darstellen. Allerdings gibt es auch Analysten mit einer positiven Einschätzung: Fünf Experten raten zum Kauf der Aktie und sehen sie als stark an. Weitere fünf setzen zwar...