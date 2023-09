Verisk Analytics: Kurspotenzial von +1,12% - Kommentar der Analysten

Die Aktie von Verisk Analytics hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und stieg am gestrigen Tag um +0,26%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch. Doch wie sehen die Bankanalysten die Situation?

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Verisk Analytics bei 231,00 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +1,12%, sollten die Analysten Recht behalten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung – während 7 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 4 ein “Kauf”-Rating vergeben haben, sehen sich 7 weitere Experten in einer neutraler Position mit “halten”.

Insgesamt überwiegt aber der Optimismus – denn mehr als die Hälfte der Analysten bewerten Verisk Analytics positiv. Das Guru-Rating liegt aktuell ebenfalls bei 4,00 nach zuvor “Guru-Rating...