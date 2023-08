Verisk Analytics: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +4,12%

Die Aktie von Verisk Analytics konnte in der vergangenen Handelswoche ein Plus von +2,68% verzeichnen. Am gestrigen Tag stieg sie um weitere +0,32%. Die Stimmung am Markt ist demnach positiv und die Analysten sind sich einig: Die Aktie sei unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel für Verisk Analytics liegt im Durchschnitt bei 229,19 EUR. Sollte es erreicht werden, ergibt sich ein Kurspotenzial von +4,12%. Derzeit empfehlen 7 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 4 als Kauf. Das Guru-Rating wurde zudem auf 4,00 angehoben.

Die positive Einschätzung der Analysten lässt darauf schließen, dass Verisk Analytics auch in Zukunft gute Geschäftsergebnisse erzielen wird.