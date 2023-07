Verisk Analytics: Analysten sehen ein mittelfristiges Kursziel

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Verisk Analytics am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -1,02%. In den vergangenen fünf Handelstagen belief sich das Ergebnis auf insgesamt -0,35%, was auf eine derzeit relativ neutrale Marktsituation schließen lässt.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 201,25 EUR und bietet Investoren somit ein mögliches Kursrisiko in Höhe von -1,11%.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,00 gleich.

7 Analysten stufen die Aktie als stark kaufenswert ein und 4 weitere Experten haben ebenfalls eine positive Einschätzung mit einem Kauf-Rating abgegeben. Die restlichen 7 Bankanalysten positionierten sich mehrheitlich neutral mit einem “halten” Rating.

Insbesondere anhand des positiven Anteils an optimistischen...