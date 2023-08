Verisk Analytics: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 204,43 EUR

Die Aktie von Verisk Analytics konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung verzeichnen und legte um +0,69% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Plus auf +1,33%. Diese Entwicklung überrascht sowohl die Bankanalysten als auch die Stimmung am Markt ist eindeutig optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel von Verisk Analytics bei 204,43 EUR. Laut durchschnittlicher Meinung der Bankanalysten eröffnet dies aktuell Investoren ein Potenzial in Höhe von -2,88%.

Dennoch gibt es Stimmen unter den Experten, die diese Einschätzung nicht teilen. Von insgesamt 18 Analysteneinschätzungen empfehlen sieben die Aktie zum Kauf und vier setzen sie auf “Kauf”. Sieben weitere schätzen sie neutral ein mit einem Rating von “halten”.

Das Guru-Rating für Verisk Analytics beträgt nunmehr 4,00 nach zuvor...