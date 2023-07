Verisk Analytics: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 202,47 EUR

Die Aktie von Verisk Analytics präsentiert sich aktuell stabil am Markt und konnte gestern eine positive Kursentwicklung von +0,60% erzielen. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich der Trend auf einem positiven Wert von +3,22%, was Anleger optimistisch stimmen dürfte.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 202,47 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial in Höhe von -4,36% bieten. Die Einschätzungen der Analysten sind jedoch geteilt: Während sieben Experten die Meinung vertreten, dass es sich um einen starken Kauf handelt und vier weitere das Rating “Kauf” vergeben haben, beurteilen sieben Experten die Aktie als neutral mit dem Rating “halten”. Der Anteil positiver Bewertungen durch Analysten beträgt somit +61,11%.

Auch der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt ein positives...