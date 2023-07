Verisk Analytics: Analysten sehen Kursziel bei 202,24 EUR – Aktie mit Potential

Die Verisk Analytics-Aktie hat sich in den letzten fünf Handelstagen auf einem neutralen Trend bewegt und konnte gestern ein Plus von 0,27% verbuchen. Die Stimmung im Markt bleibt derzeit also relativ ausgeglichen.

Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 202,24 EUR und somit um -2,58% über dem aktuellen Kurs. Dies eröffnet Investoren ein Potential für Gewinne.

Von insgesamt 18 Analysteneinschätzungen gibt es eine klare Mehrheit: sieben Experten stuften die Aktie als “stark kaufen” ein, vier geben das Rating “kaufen”, während weitere sieben Experten zur Bewertung “halten” tendieren. Somit sind immerhin +61,11% aller Analysteneinschätzungen positiv.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem hohen Niveau von 4,00.

Insgesamt scheint sich also eine positive...