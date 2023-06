Verisk Analytics: Analysten prognostizieren Kursziel bei 203,06 EUR

Die Verisk Analytics-Aktie wird von Bankanalysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Expertenschätzungen bei 203,06 EUR, was einem Potenzial von -2,00% gegenüber dem aktuellen Preis entspricht.

• Positive Kursentwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen (+2,70%)

• Sieben Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Verisk Analytics ein Plus von +0,11%. Insgesamt zeigt sich der Markt damit relativ optimistisch. Obwohl einige Analysten Zweifel an einer positiven Entwicklung hatten und das wahre Potenzial der Aktie höher einschätzen.

Dennoch bewerten sieben Experten die Verisk Analytics-Aktie weiterhin als starken Kauf und weitere vier sehen eine positive Tendenz mit einem Rating “Kauf”. Die Mehrheit (7)...