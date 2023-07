Verisk Analytics: Analysten erwarten Kursanstieg von 203,82 EUR

Die Aktie von Verisk Analytics hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag stieg sie um +1,60% an und verzeichnete damit insgesamt einen Anstieg von +1,29%. Diese Entwicklung wird auch durch die Bankanalysten unterstützt.

Das mittelfristige Kursziel für Verisk Analytics liegt bei 203,82 EUR – eine Steigerung von -1,92% gegenüber dem aktuellen Kurs. Von insgesamt 18 Analysten bewerten aktuell 11 die Aktie als starken Kauf oder Kauf. Die restlichen Experten haben sich neutral positioniert.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,00 unverändert. Eine positive Einschätzung des Trend-Indikators sowie der Optimismus der meisten Analysten deuten auf eine vielversprechende Zukunft für Verisk Analytics hin.