Verisk Analytics: Aktuelle Bewertung und Kursziel bei 204,43 EUR

Die Aktie von Verisk Analytics hatte in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung von -2,08%. Am gestrigen Tag lag der Rückgang bei -0,08%, was insgesamt zu einer pessimistischen Marktstimmung führt.

Trotzdem sind sich die Bankanalysten einig und sehen das mittelfristige Kursziel für Verisk Analytics bei 204,43 EUR. Das bedeutet allerdings auch ein mögliches Kursrisiko von -2,88% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Aktuell empfehlen sieben Experten die Aktie als starken Kauf und vier weitere bewerten sie immerhin noch als kaufenswert. Eine neutrale Haltung haben sieben weitere Analysten eingenommen.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin konstant auf dem hohen Niveau von 4,00 Punkten. Insgesamt liegt der Anteil der optimistisch eingestellten Experten damit bei +61,11%.