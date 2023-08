Verisk Analytics: Aktien unterbewertet - Kursziel bei 207,22 EUR

Die Aktie von Verisk Analytics ist derzeit nach Meinung von Analysten nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 207,22 EUR und liegt damit um -2,45% unter dem aktuellen Preis.

• Am 18.08.2023 verzeichnete Verisk Analytics ein Plus von +0,11%

• Guru-Rating erhöht sich auf 4,00 nach zuvor ebenfalls 4,00

• Durchschnittlich sehen Bankanalysten die Aktie als starken Kauf an

In den letzten fünf Handelstagen hat die Verisk-Analytics-Aktie einen schwachen Trend mit einem Gesamtverlust von -2,61% verzeichnet. Der Markt scheint derzeit pessimistisch gestimmt zu sein.

Trotzdem haben Bankanalysten ein positives Bewertungsurteil gefällt: Sie schätzen das mittelfristige Kursziel auf durchschnittlich 207,22 EUR und sehen somit immer noch eine Chance für Investoren. Allerdings besteht auch weiterhin ein gewisses Risiko...