Verisk Analytics: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 202,47 EUR

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Verisk Analytics ist derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 202,47 EUR und bietet Investoren eine potentielle Rendite von -4,41%.

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie um +0,67% zulegen und verzeichnet damit in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,92%. Diese Zahlen lassen einige Experten optimistisch in die Zukunft blicken.

Insgesamt haben 7 Bankanalysten das Rating “starker Kauf” vergeben. Weitere 4 Analysten sehen ebenfalls Potenzial und empfehlen einen Kauf. Ein Großteil der Experten hält ihre Bewertung jedoch neutral und gibt das Rating “halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau “Guru-Rating ALT”.