Verisk Analytics Aktie: Das sieht interessant aus!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Verisk Analytics beträgt derzeit 44,09 und liegt 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53 in der Branche der professionellen Dienstleistungen. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb Verisk Analytics auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im vergangenen Jahr gab es 6 positive, 4 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten für Verisk Analytics, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. In den letzten 12 Monaten gab es keine neuen Analystenbewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 218,4 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -10,75 Prozent fallen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 244,7 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Aktie von Verisk Analytics also eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Verisk Analytics ist überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war positiv, und auch die kommunikativen Tätigkeiten zeigen überwiegend positive Signale. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Verisk Analytics in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 34,63 Prozent erzielt, während die Branche der professionellen Dienstleistungen im selben Zeitraum eine mittlere Rendite von -4,06 Prozent erzielte. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs-Kategorie aufgrund der positiven Entwicklung der Aktie von Verisk Analytics im vergangenen Jahr.