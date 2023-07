Verisk Analytics: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel von 202,09 EUR

Die Verisk Analytics-Aktie wird nach Ansicht von Analysten momentan nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 202,09 EUR und liegt somit um -1,45% unter dem aktuellen Kurs.

• Am 07.07.2023 hatte die Verisk Analytics-Aktie eine Abweichung von -0,90%

• Guru-Rating bleibt bei 4,00

• Derzeit sind sieben Analysten der Meinung, dass es ein starker Kauf ist.

Gestern verzeichnete das Unternehmen am Finanzmarkt einen Rückgang von -0,90%, was in den vergangenen fünf Handelstagen zu einem Gesamtrückgang von -0,47% führte. Der Markt scheint derzeit jedoch relativ neutral eingestellt zu sein.

Obwohl die Stimmung eindeutig ist und das mittelfristige Kursziel bei 202,09 Euro liegt (laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten), besteht immer noch ein Risiko für Investoren in Höhe von -1,45%. Dennoch...